Olympiacos pakt 45e Griekse titel

Olympiacos heeft zondag zijn 45e Griekse landstitel veroverd. Het deed dat door met 1-2 te winnen bij AEK Athene.

Youssef El-Arabi (38.) en Mady Camara (45.) zetten het team uit Piraeus op 0-2, waarna Sergio Araujo (66.) de aansluitingstreffer lukte.

Met nog zes speeldagen te gaan, heeft Olympiacos een onoverbrugbare voorsprong van 19 punten op eerste achtervolger PAOK Saloniki (78 tegen 59), de kampioen van 2019. AEK is derde met een punt minder dan PAOK.

Olympiacos is dankzij de titel rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Dit seizoen zijn de Grieken nog in de running in de Europa League (tegen Wolverhampton).