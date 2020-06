Dronken of niet expliciet geweigerd? 1 op 5 jonge mannen ziet dat als verzachtende omstandigheid bij verkrachting

Verdedigt een slachtoffer zich niet uitdrukkelijk tegen seks of zegt het niet duidelijk nee, dan kan dat een verzachtende omstandigheid zijn voor een verkrachting. Zo denkt één op vijf jonge mannen tussen 16 en 35 jaar erover, blijkt uit een bevraging van Amnesty International Nederland. Ja, soms is er een grijze zone, geven Vlaamse experts toe. Maar net daarom is het belangrijk te checken of iemand wel zin heeft. “Zelfs tijdens de seks kan je dat vragen zonder sfeer te breken.”