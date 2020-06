Moeder van twee gaat viraal na wetenschappelijk experiment: “Het zijn dildo’s”

Emma Holmes (29), een vrouw uit het Britse Leeds, zal in de toekomst tweemaal nadenken voor ze een foto op sociale media plaats. De mama van twee toonde trots haar “wetenschappelijk experiment” op Twitter, maar daar zagen de gebruikers iets helemaal anders.

“Wetenschapsles in de tuin”, schreef Emma op Twitter. De vrouw had zogenaamde ‘olifanten tandpasta’ gemaakt. Genoemd naar de chemische reactie die ontstaat: een enorme hoeveelheid schuim waardoor het wel een tube tandpasta voor olifanten lijkt. Het experiment, waarvoor je onder meer waterstofperoxide, gist en afwasmiddel nodig hebt, is een klassieker onder de wetenschappelijke proefjes.

Maar toen Emma haar succesvolle proef op sociale media zette, werd ze plots overladen door reacties. De gebruikers op Twitter zagen geen tandpasta maar seksspeeltjes in het roze schuim. “Ik moet mijn ogen laten testen”, klinkt het onder meer. Of: “Maak je dit met je kinderen?” En ook: “Er staan dildo’s in je tuin.” Haar bericht werd intussen meer dan 10.000 keer gedeeld.

“Ik had het eerlijk gezegd zelf niet gezien”, reageerde de 29-jarige moeder achteraf. “Maar nu iedereen het benoemt, kan ik niet anders.”

Foto: Twitter / Elma Holmes

