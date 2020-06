Het bommetje van Rutten en vier andere struikelblokken van de formatie aan Waalse kant: “Ze haten elkaar, maar eigenlijk kunnen ze niet zonder elkaar”

Het kalf van de regeringsvorming ligt ook in Wallonië gebonden en daar hebben de onthullingen van Gwendolyn Rutten (Open VLD) geen goed aan gedaan. Opiniemakers en politici steigeren bij het idee dat N-VA een oprechte poging heeft gedaan om met Vlaams Belang in zee te gaan. En de situatie was er al niet gemakkelijk. “Ook in Wallonië zitten de verbrokkeling en de extreme partijen in de lift”, zegt politicoloog Dave Sinardet.