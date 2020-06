Gemeente laat Franstalige wegwijzers staan “omdat aannemer geen Nederlandstalige borden heeft”

Pepingen -

Tijdens werken aan de spoorweg in Bellingen moesten de Pepingenaren een ‘deviation’ volgen in plaats van een omleiding. “Tegen de taalwet”, stelde N-VA Pepingen, dat op de gemeenteraad een voorstel indiende om aannemers te beboeten die de taalwet aan hun laars lappen. De LVB-meerderheid ging niet in op het voorstel.