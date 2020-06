“Gedwongen abortus en seksuele marteling”: China dwingt vrouwen tot geboortebeperking om moslimbevolking in te perken

De Chinese overheid zou drastische maatregelen nemen om geboortecijfers in te perken bij de Oeigoerse bevolking en andere minderheden als onderdeel van een grootschalige campagne om de moslimbevolking te reduceren. Dat meldt AP op maandag.

De geboortecijfers in de autonome regio Xinjiang, voornamelijk bewoond door een Oeigoerse moslimminderheid, zijn gedaald met 24 procent in het laatste jaar in vergelijking met 4,2 procent in het hele land.

De Britse krant The Independent schreef in oktober vorig jaar al over gedwongen abortussen en wijdverspreide seksuele martelingen bij Oeigoerse vrouwen. Deze praktijken zijn echter veel wijder verspreid en systematischer dan tot nu toe bekend was. Dat meldt AP op basis van verschillende bronnen, onder andere overheidsstatistieken, documenten, interviews met ex-gedetineerden van de Chinese heropvoedingskampen voor Oeigoeren in Xianjiang en mensen die in die kampen werkzaam waren. Sommige experten spreken van een genocide.

Abortus in kampen

De overheid zou de Oeigoerse vrouwen regelmatig onderwerpen aan zwangerschapscontroles en zou ze ook dwingen om anticonceptie te nemen, sterilisatie te ondergaan of zelfs abortus te plegen. Deze bevolkingsbeperkende maatregelen worden afgedwongen door ze naar de heropvoedingskampen te sturen. Enerzijds als een dreigement en anderzijds als straf voor het niet naleven van de regels, klinkt het.

“Dit is een genocide, punt uit. Dit zijn directe middelen om de bevolking van de Oeigoeren genetisch te verminderen”, klinkt het bij Joanne Smith Finley, een professor in Chinese studies, gespecialiseerd in de Oeigoeren.

De campagne is volgens experten deel van een door de staat georganiseerde aanval op Oeigoeren om hen te zuiveren van hun geloof en identiteit om hen zo te assimileren in de dominante Han-cultuur. Sinds 2018 is er in China namelijk een wet goedgekeurd die de heropvoedingskampen voor Oeigoeren legaliseert. Volgens de Chinese regering een maatregel in de strijd tegen extremisme en terrorisme. China houdt naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren vast in zo’n heropvoedingskampen.