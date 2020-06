Nog maar pas terug open en restaurant moet alweer dicht na zware keukenbrand: “Een catastrofe net na de coronacrisis”

Koksijde / Oostduinkerke -

Het bekende restaurant Peper & Zout in de Albert I-laan in Oostduinkerke sluit wellicht minstens een maand de deuren na een zware keukenbrand zondag. Er wordt zelfs gevreesd voor een sluiting de hele zomervakantie. “Dit is een catastrofe voor mij en het personeel”, zegt zaakvoerder Wim Slosse (52).