Iran vaardigt internationaal arrestatiebevel uit tegen Donald Trump

Iran heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen niemand minder dan Donald Trump. Ze willen de Amerikaanse president, en ook andere Amerikaanse functionarissen, vervolgen voor zijn vermeende betrokkenheid bij de dood van Qassem Soleimani, de Iraanse generaal die omkwam bij een luchtaanval.

Soleimani was voor velen in Iran een held. De topman van het leger was er erg populair, onder meer door zijn onophoudelijke strijd tegen ISIS. Begin dit jaar overleed de generaal bij een raketaanval op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Het Pentagon bevestigde toen dat de Amerikaans president Donald Trump de orders gaf voor de aanval. En dat is kennelijk nog niet verteerd.

Iran heeft nu en arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de president, zegt hoofdaanklager Ali Alqasi-Mehr. Iran zou ook Interpol gevraagd hebben om alle betrokkenen, inclusief Trump, op de internationale opsporingslijst te zetten. De kans is klein dat de organisatie dat ook effectief zal doen. Een verzoek om iemand op de lijst te zetten mag immers nooit van politieke aard zijn.

Het Witte Huis heeft voorlopig nog niet gereageerd.

