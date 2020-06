Duitse justitie onderzoekt grootschalig pedofilienetwerk

De Duitse justitie onderzoekt zo’n 30.000 mensen die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij een grote pedofiliezaak in het westen van het land. Dat hebben lokale autoriteiten donderdag aangekondigd.

“We willen de daders van kindermisbruik en diegenen die hen helpen uit de anonimiteit van internet losweken”, zei Peter Biesenbach, de minister van Justitie van de regio Noord-Rijnland-Westfalen, op een persconferentie. In die deelstaat is het onderzoek opgestart.

Tot nu toe werden ongeveer 70 mensen verdacht van deze affaire die afgelopen herfst in de stad Bergisch Gladbach begon. Een aantal van hen staat momenteel terecht. Ze zouden jarenlang kinderen hebben misbruikt en hun misdaden hebben gefilmd op online discussiegroepen. Onderzoekers hebben van hun kant tot dusver ten minste 40 slachtoffers geïdentificeerd.

De Duitse rechercheurs werden gewaarschuwd door Canadese politieagenten die kinderpornografie uit deze westelijke Duitse regio ontdekten. Een 42-jarige man, wiens proces naar verwachting in augustus begint, is al gearresteerd. Onderzoekers troffen in zijn appartement enorme hoeveelheden kinderpornografie aan, en het bestaan van verschillende discussiegroepen met enkele duizenden deelnemers. Het zijn nu deze ontvangers van pornografisch materiaal die zich in het vizier van de Duitse justitie bevinden.

Na verschillende gevallen van pedofilie in de afgelopen jaren die het land hebben geschokt, zijn de autoriteiten nu onverzettelijker. “De auteurs die op de forums communiceren, beschouwen kindermishandeling als normaal en vinden een groot aantal gelijkgestemde mensen. De drempelwaarden voor remming dalen. En dat is wat deze situatie op strafrechtelijk gebied kenmerkt”, waarschuwt Biesenbach. “Als we kindermishandeling op internet actief willen bestrijden, moeten we ook praten over wettelijke voorschriften voor gegevensopslag. Het een kan niet zonder het ander”, voegde hij eraan toe.

Voor zover bekend zijn er geen linken met ons land, al loopt het onderzoek nog volop en is het niet uitgesloten dat er nog meer verdachten worden geïdentificeerd.