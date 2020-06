Jordi Vanlerberghe keert definitief terug naar KV Mechelen

Jordi Vanlerberghe keert terug naar KV Mechelen. Nadat hij vorig seizoen al aan KV werd uitgeleend door Club Brugge maakt de 23-jarige middenvelder nu definitief de overstap naar de club waar hij zijn volledige jeugdopleiding heeft doorlopen. Vanlerberghe tekent een contract tot 2024. Net als Gaëtan Coucke legde hij vandaag zijn medische testen af.

Vorige maand kondigde KV nog aan dat het de aankoopclausule in zijn huurcontract niet gelicht werd. De Duffelaar maakte zich op om aan de voorbereiding te starten bij Club Brugge maar daar kreeg hij vorige week te horen dat er geen plaats meer voor hem was bij de A-kern. Beide clubs gingen daarop opnieuw aan tafel zitten en bereikten een akkoord over een definitieve overgang.

Hoewel zijn uitleenbeurt vorig seizoen geen volslagen succes was - Vanlerberghe wisselde goede met minder goede prestaties af - blijven ze bij KV enorm geloven in het toekomstpotentieel van hun jeugdproduct. De ex-belofteninternational wordt gezien als optie op het middenveld en centraal in de verdediging.