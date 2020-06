Wellicht geen lader meer in doosje van nieuwe iPhone 12

Apple zou in het doosje van de nieuwe iPhone 12 die later die jaar op de markt komt geen lader en oortjes meer stoppen. Die zouden dan apart moeten worden gekocht door wie ze wil. Apple zelf heeft het nieuws van analisten nog niet willen bevestigen.

De ondersteuning voor 5G in de iPhone 12 brengt extra kosten met zich mee en om die te compenseren zou Apple de minder noodzakelijke accessoires achterwege willen laten, weet analist Ming-Chi Kuo, die doorgaans goed geïnformeerd is.

Apple wil voor de nieuwe telefoon dezelfde prijs blijven hanteren als voor de iPhone 11, meent Kuo. Daarnaast is het milieuonvriendelijk om steeds opladers en oortjes mee te leveren, terwijl mensen die toch niet altijd gebruiken of thuis nog verschillende exemplaren hebben liggen.

Daarom zou er in het doosje van de nieuwste iPhone geen oplader meer zitten. En ook de oortjes moeten apart gekocht worden. De lightning-kabel om via een USB-aansluiting op te laden, die blijft wel gewoon in de doos zitten.

Volgens de analist zitten er ook twee nieuwe iPads aan te komen die beide geleverd worden met een nieuwe 20 Watt-adapter. Het gaat om een 10.8-inch iPad die in de tweede helft van 2020 uitkomt. En een iPad mini in de eerste helft van 2021, met een schermformaat tussen 8,5 en 9 inch.

Dat Apple stopt met een oplader mee te leveren met de iPhone 12, weet Kuo nog, zal volgens de analist een boost geven aan de verkoop van draadloze opladers. IKEA verkoopt al een draadloze oplader aan 5 euro.