Coca Cola, Starbucks en Ben & Jerry’s boycotten Facebook: doet dit Zuckerberg pijn? “Het domino-effect dreigt”

Giganten à la Coca Cola en Starbucks geven hun advertentiedollars (tijdelijk) niet meer aan Facebook. Ze vinden het platform te problematisch geworden en stellen dat Zuckerberg en co te weinig doen om polarisatie, haat en fake news tegen te gaan. De imagoschade is enorm. “Het is een sterk signaal en als de kleine adverteerders straks ook afhaken, zitten ze met een probleem.”