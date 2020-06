Zoektocht naar centrale verdediger plots dringend voor Kortrijk: sterkhouder Timothy Derijck zes weken out

KV Kortrijk mist Timothy Derijck voor de rest van de voorbereiding. Foto’s in het ziekenhuis wezen vandaag uit dat de centrale verdediger een breukje in de onderrug opliep. Daarmee staat de volledige voorbereiding op de helling.

KV Kortrijk versterkte zich in januari met Timothy Derijck, die overkwam van Gent. De verdediger ontpopte zich meteen tot sterkhouder en bracht de rust achteraan terug. Hij moet ook volgend seizoen de leider van de Kortrijkse defensie zijn, maar het ziet er dus naar uit dat hij het seizoenbegin zal missen.

De verdediger liep immers een breuk in de onderrug op. Tijdens een loopsessie schoof hij uit over een tak en bij zijn val liep hij de fractuur op. Hij staat zo’n vier tot zes weken aan de kant en mist zo de volledige voorbereiding. Kortrijk was al niet dik bezaaid in de centrale verdedigers na het einde van de uitleenbeurt van die andere sterkhouder, Lucas Tuta. Het ziet ook geen toekomst in Vladimir Kovacevic en Mohammed Naderi, zij mogen weg. Daarmee schieten enkel Brendan Hines-Ike en Lucas Rougeaux over.

Voor Kortrijk vormden deze transferperiode twee doelmannen en een centrale verdediger sowieso de prioriteit, de zoektocht naar die laatste positie zou nu wel eens versneld kunnen worden. Zoals het er nu uit ziet, sluit Derijck waarschijnlijk pas over zes weken opnieuw aan. Een extra verdediger tijdens de voorbereiding lijkt dus broodnodig.