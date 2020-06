Bootvluchtelingen dobberden al dagen rond op de Noordzee

Voor de kust van De Haan zijn opnieuw drie vluchtelingen in een rubberbootje gered. Ze dobberden al dagen ronden waren onderkoeld. Volgens het parket is een drama vermeden.

Voor de kust van De Haan is maandagnamiddag een opblaasbaar bootje met drie vluchtelingen gered. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De transmigranten dobberden volgens hun eigen verklaringen al enkele dagen rond op de Noordzee.

Het gammele bootje werd maandagnamiddag vijf mijl voor de kust van De Haan opgemerkt door een schip van de Nederlandse marine. De reddingsboot R6-Orka en het vaartuig van de scheepvaartpolitie vertrokken meteen uit Oostende en Zeebrugge. Ook het Belgische marinevaartuig Pollux ging die richting uit. Door de grote golfslag was het te gevaarlijk om de opblaasbare reddingsboot van de scheepvaartpolitie te water te laten. Het drietal werd uiteindelijk door de Pollux aan boord gehaald en naar Zeebrugge gebracht.

De bootvluchtelingen werden in Zeebrugge opgevangen door drie ambulances. Uit de eerste berichten blijkt dat de transmigranten onderkoeld zouden zijn. Volgens hun eigen verklaringen dobberden ze al enkele dagen rond op de Noordzee. Na de nodige medische verzorging zullen ze nog grondig verhoord worden. Politie en parket willen uiteraard achterhalen of er mensensmokkelaars betrokken waren bij hun poging om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Steeds vaker worden kleine bootjes ingezet om transmigranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te laten maken. Zaterdagochtend werden ter hoogte van De Panne al vijftien vluchtelingen gered uit een bootje dat water maakte. Bij een gelijkaardig incident kapseisde in januari zelfs al een bootje voor de kust van De Panne. In die zaak kwamen twee Afghanen als vermoedelijke mensensmokkelaars in beeld. Ook in andere mensensmokkeldossiers zitten meerdere verdachten in de cel voor het leveren van rubberbootjes.

Volgens het parket werd maandag opnieuw een drama vermeden. “Het kleine rubberbootje was helemaal niet aangepast om de mensen op de Noordzee te laten varen. De weersomstandigheden veroorzaken trouwens vandaag een dermate grote golfslag dat de kans reëel was dat het bootje zou kapseizen en de mensen in het water zouden terechtkomen”, aldus procureur Frank Demeester.

