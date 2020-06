Experts waarschuwen: Cowboysteak is lekker, maar gevaarlijk om klaar te maken

De cowboysteak of een steak die op een spies boven een open vuur wordt gebakken, wint aan populariteit. Maar, zo waarschuwen artsen, het is niet ongevaarlijk. Alleen in het UZ Gent werden de afgelopen maanden een tiental patiënten opgenomen die zware brandwonden hadden opgelopen tijdens het bakken.

Cowboysteak wordt klaargemaakt aan een spies die boven een open vuurtje hangt, aangemaakt met brandpasta. Cowboy verwijst naar de wijze waarop de cowboys hun vlees aanbraden boven een open vuur. Maar dan nu in een miniversie die per persoon wordt gebruikt op de eettafel. Een beetje zoals fondue of gourmet. Maar nog gevaarlijker.

De Stichting Brandwonden waarschuwt nu voor de mogelijke gevolgen. Samen met het brandwondencentrum van het UZ Gent zien zij regelmatig slachtoffers met brandwonden ten gevolge van het gebruik van de spitplank waarom het vuurtje rust.

Alleen al in het UZ Gent zijn er de afgelopen maanden een tiental patiënten met zware brandwonden in het aangezicht en handen opgenomen. De spitplank wordt aangemaakt met brandpasta waardoor een open vlam ontstaat. Deze open vlam in combinatie met de gebrekkige stabiliteit van het toestel zorgt ervoor dat er ongevallen gebeuren. Zeker wanneer er ook nog eens alcohol in het spel is.