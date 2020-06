Bromfietsster raakt zwaargewond nadat ze met benen onder vrachtwagen belandt

Brugge - Een 46-jarige vrouw uit Brugge raakte maandagmiddag zwaargewond toen ze met haar bromfiets onder een vrachtwagen terechtkwam. Dat gebeurde op het kruispunt van de Expresweg met de Gistelsesteenweg in Sint-Andries. De precieze omstandigheden moeten nog bekeken worden.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur maandagmiddag op het drukke kruispunt in Sint-Andries. Wellicht reed de vrachtwagen de parking van een bedrijf op en reed de bromfietsster langs de Gistelsesteenweg. De vrouw geraakte met haar benen geklemd onder de vrachtwagen. Ze schreeuwde het uit van de pijn. De brandweer werd opgetrommeld en zij slaagden er uiteindelijk in om de vrouw uit haar positie te bevrijden.

Het slachtoffer werd onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht. Ze raakte zwaargewond aan haar benen, maar volgens de politie verkeerde ze niet in levensgevaar. De precieze omstandigheden moeten nog onderzocht worden. Het is nog niet duidelijk of het om een dodehoekongeval ging.