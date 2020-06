KRC Genk plaatst opvallende vacature: “Chief Cleaning Officer” voor uitwedstrijden

KRC Genk en het schoonmaakbedrijf ITZU gaan samen op zoek naar de eerste “Chief Cleaning Officer (CCO)”, die over de hygiëne zal waken tijdens de wedstrijden van de club op verplaatsing.

“Sinds de corona-uitbraak wint hygiëne alleen maar aan belang en daarom werven we een CCO aan, die de bezoekende kleedkamer kuist en ontsmet. Zodra supporters weer toegelaten zijn, is de Chief Cleaning Officer ook verantwoordelijk voor de opruim van het uitvak,” vertelt Stephan Poelmans, commercieel directeur van KRC Genk.

“Van je hobby je beroep maken”

De Chief Cleaning Officer kan bij de start van de nieuwe competitie aan de slag, normaal gezien begin augustus. “Als we op verplaatsing spelen, doen we er alles aan om het stadion van de gastheer netjes achter te laten en dat geldt zowel voor onze spelers, als voor onze supporters,” aldus Poelmans. “Op deze manier deel uitmaken van KRC Genk is ongetwijfeld een droom van heel wat supporters. Bovendien gaat het om een betaalde job, die je perfect kan combineren met je hoofdberoep. Het spreekwoord “Van je hobby je beroep maken” is hier dus zeker van toepassing. Het is een droom om op deze manier deel uit te maken van KRC Genk. We kijken alvast uit naar de sollicitatieprocedure,” vertelt Luc Lormans, CEO van Itzu Cleaning, Itzu Home en Itzu Facility.

Kandidaten kunnen tot 3 juli via cco.itzu.be hun interesse kenbaar maken. Uit de inzendingen selecteren KRC Genk en ITZU drie kandidaten. Die leggen vervolgens een test af in de Luminus Arena. Op 21 juli wordt de eerste Chief Cleaning Officer bekendgemaakt. Deze CCO zal bij de eerste uitwedstrijd van KRC Genk zijn debuut maken.