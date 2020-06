Spelers van Club Brugge steken burgemeester De fauw hart onder de riem: “Verrassingsbezoekje”

Afgelopen zaterdag werd de Brugse burgemeester Dirk De fauw neergestoken voor zijn advocatenkantoor in Brugge. Hij onderging een spoedoperatie en herstelt momenteel met een verband op zijn hals. Reden genoeg voor Club Brugge-spelers Hans Vanaken en Charles De Ketelaere om een “verrassingsbezoekje” te brengen aan De fauw.

De burgervader van Brugge kreeg een gloednieuw truitje van de regerende landskampioen:

Verrassingsbezoekje voor onze burgemeester!

Voor De fauw was het geen onbekende die hem zaterdagmiddag neerstak. De Brugse burgemeester is namelijk al vijftien jaar bewindvoerder van de dader. “Echt waar: ik heb geen enkel idee waarom hij mij probeerde te kelen”, zei De fauw eerder in onze krant. En voorlopig heeft de burgemeester ook nog geen antwoord gekregen. De 35-jarige Bart G. blijft voorlopig zwijgen. Maar zijn advocaat heeft er vertrouwen in dat hij binnenkort gaat praten. “Muren zijn er om afgebroken te worden”, zegt hij. “Ik heb niet het gevoel dat er een strategie achter zit.”