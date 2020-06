Chinese leger gaat nieuw vaccin tegen Covid-19 gebruiken bij militairen

Het Chinese leger heeft de toestemming gekregen voor het gebruik van een vaccin tegen Covid-19. Het vaccin werd ontwikkeld door het Chinese militair onderzoeksinstituut Militaire Academie van Medische Wetenschappen en het farmaceutisch bedrijf CanSinoBIO.

“De gegevens uit klinische proeven hebben een goed veiligheidsprofiel aangetoond en hoge niveaus van humorale en cellulaire immuunrespons”, aldus CanSinoBIO in een verklaring aan de beurs van Hongkong, waar het is genoteerd.

Volgens het bedrijf heeft de Centrale Militaire Commissie op 25 juni groen licht gegeven voor het gebruik van het vaccin op het leger, dat zo’n twee miljoen leden telt. Het is niet meteen duidelijk of de goedkeuring een inentingscampagne zou inhouden.

CanSinoBIO benadrukte in zijn persbericht ook dat het nog niet kon garanderen dat het vaccin aan het grote publiek op de markt zou worden gebracht.

Ongeveer de helft van de 17 vaccins die momenteel in klinische proeven worden getest, zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in ontwikkeling bij Chinese laboratoria of instituten.

Ook Rusland zegt met succes coronavaccins te hebben uitgetest op militairen. “Er werden geen complicaties of neveneffecten vastgesteld”, volgens de Russische legerkrant Krasnaya Zvezda (Rode Ster).

De Russische minister van Volksgezondheid Mikhail Murashko zei afgelopen weekend dat Rusland zich voorbereidt om de vaccins en ander relevant medisch materiaal wereldwijd te verkopen.