Het had wat voeten in de aarde, maar Knokke-Heist voert dan toch een verbod op ontblote bovenlijven in. Wie met blote bast flaneert, riskeert een GAS-boete van 350 euro. “Er zijn geen waarschuwingen. Overtreders hebben meteen prijs”, aldus schepen Anthony Wittesaele.

Toeristen die in hun zwembroek door het chique Zoute of de drukke Lippenslaan wandelen: Lippens en co gruwelen al langer van dergelijke taferelen in Knokke-Heist. Het gemeentebestuur onderzocht daarom ...