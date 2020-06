Arno en Kelly moesten hun trouwdag al uitstellen door corona, nu moeten ze rekenen op de politiek voor groen licht voor nieuwe datum

Beveren -

In mei zouden Arno Janssens en Kelly Bosman in het huwelijksbootje stappen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Het koppel verzette de trouwdatum dan maar naar midden augustus. Maar nu dreigt het feestje opnieuw niet te kunnen doorgaan, want de gemeente trouwt in principe geen koppels op een feestdag. “Ik wil niet te veel uitzonderingen maken, dit kan andere inwoners de ogen uitsteken”, reageert de burgemeester.