Overlegcomité heeft vanavond nog heel wat katjes te geselen: kan Fase 4 woensdag wel starten? “Dit land wordt bestuurd via Whatsapp”

Overmorgen gaat Fase 4 van de exitstrategie in, maar het blijft wachten op het Ministerieel Besluit dat alles wettelijk regelt. Tot grote frustratie van de lokale besturen én enkele ministers. De tijd dringt, want “zolang er geen Ministerieel Besluit is, kan Fase 4 echt niet starten”, klinkt het in de Wetstraat. Niet iedereen is het eens met wat nu op tafel ligt. Een Overlegcomité vanavond moet duidelijkheid brengen over onder meer trouwfeesten vanaf augustus, de heropening van dancings en de kermissen.