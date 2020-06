Viroloog Van Gucht: “Contactonderzoek blijft kernstrategie”

Ondanks de afbouw van het aantal contacttracers blijft contactonderzoek de “kernstrategie” in België om het aantal besmettingen met het coronavirus naar beneden te krijgen. “Het is zeker niet de bedoeling om dit af te bouwen of stop te zetten. Maar als je zo’n 90 gevallen per dag hebt, heb je minder contactonderzoekers nodig”, zegt viroloog Steven Van Gucht maandag.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid kondigde een tijd geleden aan dat het aantal contactonderzoekers in de call centra wordt afgebouwd naar 150. Voor de start van het contactonderzoek schatte de interfederale werkgroep dat Vlaanderen 1.200 contactonderzoekers nodig zou hebben. Maar intussen zijn er veel minder nieuwe besmettingen en moeten bijgevolg minder mensen gecontacteerd worden.

Zorg en Gezondheid benadrukte wel dat indien nodig het aantal contactonderzoekers snel weer kan opgevoerd worden. Volgens Van Gucht is deze flexibele manier van aan contactonderzoek doen de juiste, en betekent de afbouw niet dat het pad van contactonderzoek verlaten wordt. “Het is een zeer belangrijke strategie en de enige strategie die we hebben om de cijfers lager te krijgen”, zegt Van Gucht.