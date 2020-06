Amerikaans Hooggerechtshof spreekt zich uit over abortus en executies

Het Hooggerechtshof heeft maandag een wet in de staat Louisiana die zeer restrictief is in verband met abortus geannuleerd. De hoogste Amerikaanse en door president Donald Trump grondig hertimmerde rechtsinstantie maakte ook de weg vrij voor een herneming van executies op federaal vlak

De geannuleerde wet zou volgens zijn tegenstanders tot de sluiting van twee van de drie abortusklinieken in de conservatieve zuidelijke staat hebben geleid. De gematigd conservatieve opperrechter John Roberts sloot zich aan bij vier als progressief geldende collega’s om de wet naar de prullenbak te verwijzen.

De in 2014 aangenomen wet voorziet dat alleen artsen zwangerschappen mogen onderbreken die toestemming hebben om dit te doen in een kliniek op minder dan 50 kilometer van hun instelling. Bedoeling is vrouwen tegen complicaties te beschermen en de continuïteit van de zorg te bestendigen, zeggen de voorstanders.

Los van de lokale betekenis van de zaak gold ze als een barometer voor de standvastigheid van het hof om zijn historisch arrest van 1973, dat het recht op abortus erkende, te blijven laten gelden.

Anderzijds weigerde het Hooggerechtshof tussen te komen in de beslissing van de regering-Trump om na een pauze van zeventien jaar op federaal niveau weer executies uit te voeren. Met name weigerde het Hof een bezwaar tegen de injectiemethode, die de regering wil gebruiken, te onderzoeken.

Behalve wanneer een andere methode succesvoller zou zijn, zullen de VS zodoende op 13 juli Daniel Lewis Lee terechtstellen. Als aanhanger van de blanke suprematie kreeg hij in 1999 de doodstraf voor moord op een stel en een achtjarig meisje.