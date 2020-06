Hoe de Congolese premier koning Boudewijn 60 jaar geleden naar huis dreef dankzij “het genie” Leopold II

Vandaag is het exact 60 jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. Die dag speechte koning Boudewijn in Kinshasa. Hij begon zo: “De onafhankelijkheid van Congo is de bekroning van het werk dat door het genie van Leopold II ontworpen is.” Tegen alle protocol in klom eerste minister Patrice Lumumba meteen daarna op het spreekgestoelte en haalde keihard uit naar de Belgen: “Jullie hebben ons geslagen, uitgehongerd, vernederd.” Na die speech wilde Boudewijn direct naar huis. Hij had minstens een woordje van dank verwacht van Lumumba.