Brussels afval houdt de koning warm deze winter, al is zijn tuin daarom tijdelijk herschapen tot een werf

De tuinen van het koninklijk kasteel van Laken zien er als één grote werf uit. Het kasteel en de serres worden vanaf volgende winter verwarmd met restwarmte van de verbrandingsoven in Brussel. Om de aansluitingen te doen, worden grote sleuven getrokken. In de komende weken beginnen ook de aansluitingswerken buiten de paleismuren. De hele operatie moet de hoge stookkosten en de uitstoot van CO2 fors doen dalen.

Immense zalen, hoge plafonds en veel enkel glas. Om dan nog over de serres te zwijgen. Zo’n 750.000 liter stookolie wordt er ieder jaar doorgejaagd om het kasteel en de serres van Laken te verwarmen. Kostprijs om en bij de 500.000 euro. Voor het paleis in Brussel is dat iets minder: 340.000 liter mazout, goed voor een factuur van ongeveer 340.000 euro.

Maar daar komt vanaf komende winter gedeeltelijk verandering in. De Regie der Gebouwen onderzocht al langer of het haalbaar was om het kasteel van Laken en de serres te verwarmen met restwarmte van de nabijgelegen verbrandingsoven van Brussel.

Foto: Koninklijke Schenking

Het Koninklijk Paleis, de Koninlijke Schenking, de Regie der Gebouwen en Brussel-Energie sloten een akkoord voor het project dat de CO2-uitstoot van de koninklijke familie met 2.700 ton per jaar zou doen verminderen. En de stookkosten drastisch naar beneden haalt.

Kostprijs van het hele project: 4,5 miljoen euro voor de installatie van het netwerk en van de warmtewisselaars. En nog eens 228.500 euro voor de aanpassingswerken aan de tien stookruimtes. Kosten die gedragen worden door de Koninklijke Schenking en de Regie der Gebouwen.

Foto: Belga

De werken zijn intussen volop aan de gang maar lagen wel even stil door de coronacrisis, zegt Daniel Van Lathem, projectleider bij Brussel-Energie.

In de tuinen van het paleis zijn diepe sleuven getrokken om de leidingen in te leggen. Deze zomer wordt er ook buiten het domein gewerkt. Want de leidingen lopen ook onder de Van Praetbrug en de Vilvoordsesteenweg naar de verbrandingsoven aan het kanaal. Daar wordt de warmte die vrijkomt door de afvalverbranding gerecupereerd en via dikke buizen naar het Paleis gestuurd.

Het plan is om tegen de winter het kasteel al gedeeltelijk met deze alternatieve energie te verwarmen. Al zal er op een koude winterdag sowieso nog wel wat moeten bijverwarmd worden om geen koude voeten te hebben.

