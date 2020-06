Marine redt transmigranten die dagenlang op woeste zee dobberden: “Ze waren compleet uitgeput en ontredderd”

Drie drenkelingen zijn maandagmiddag gered voor de kust van Wenduine. Het trio zat in een opblaasbaar bootje, zo’n acht kilometer in zee. Er stond op dat moment bovendien zeven Beaufort. Volgens hun eerste verklaringen dobberden ze al enkele dagen op zee. “Compleet uitgeput en ontredderd”, zegt de woordvoerder van de Marine.

Het was een Nederlands marineschip dat de drie maandagmiddag in hun bootje opmerkte. Ze waren toen zo’n acht kilometer diep in zee voor de kust van Wenduine (De Haan) aan het dobberen. Het trio ...