Luxemburgse gouverneur stelt burgemeesters gerust over voorkampen jeugdbewegingen

Burgemeesters in de provincie Luxemburg hebben maandag van hun gouverneur een brief ontvangen met verduidelijkingen over voorkampen. Dat meldt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. De brief moet vermijden dat jongeren die de kampen aan het opbouwen zijn worden teruggestuurd.

Vooral in Luxemburg kwamen groepen het voorbije weekend in de problemen toen ze, naar jaarlijkse gewoonte, jeugdkampen aan het voorbereiden waren. Sommigen moesten die activiteiten stopzetten en werden weggestuurd.

In de brief bevestigt de Luxemburgse provinciegouverneur nu aan de burgemeesters dat de voorkampen moeten kunnen doorgaan. Voorwaarden zijn wel dat er maximaal 20 mensen aan de opbouw van het kamp meewerken, de sociale afstandsregels worden gerespecteerd en er meerderjarig toezicht is.

Leiders vertrekken vaak op voorkamp om tenten op te zetten en andere zaken voor te bereiden voor de komst van de kinderen en jongeren. In sommige gemeenten is echter verwarring omstaan over de geldende regels.

“Het zou jammer zijn dat groepen vandaag of morgen in de problemen komen met de voorbereiding van het kamp. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat we een snelle en pragmatische oplossing gevonden hebben voor de groepen in nood. Ik hoop dat dit meer duidelijkheid schept naar lokale besturen,” reageert Dalle in een persmededeling.