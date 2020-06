Cirque du Soleil vraagt bescherming tegen schuldeisers

Het wereldspektakel Cirque du Soleil zit in slechte papieren en heeft bescherming gevraagd tegen schuldeisers. Zo hoopt men een faillissement te vermijden.

Door het coronavirus ligt het totaalspektakel al maanden stil en kwam er dus ook geen euro meer binnen.

Het Canadese bedrijf dat al over weinig reserves beschikte kan de 900 miljoen dollar schulden niet meer afbetalen. Cirque du Soleil is nu dringend op zoek naar vers geld.

In afwachting heeft de organisatie bescherming gevraagd tegen schuldeisers. Krijgt ze die niet, lonkt een faillissement.

Het entertainmentbedrijf Cirque du Soleil heeft eerder al een groot deel van haar personeelsleden moeten ontslaan.

Cirque du Soleil werd opgericht in 1984 door twee voormalige straatartiesten, Guy Laliberté en Daniel Gauthier. Het collectief is bekend van voorstellingen als ‘Alegria’, ‘Quidam’ en ‘Varekai’ en treedt ook ieder jaar in ons land op. De shows zijn meestal onmiddellijk uitverkocht.