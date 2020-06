Zoon van ex-coach Pochettino verlengt contract bij de Spurs

Beloftespeler Maurizio Pochettino heeft zijn aflopende contract bij Tottenham Hotspur verlengd, zo maakte de speler maandag zelf bekend op Instagram.

Opvallend, want de negentienjarige winger is niemand minder dan de zoon van Mauricio Pochettino, die in november vorig jaar als coach ontslagen werd bij de Spurs en opgevolgd werd door José Mourinho. Op de foto van de contractondertekening die Maurizio Pochettino postte, is ook de vader te zien in een shirt van de Spurs.

Maurizio Pochettino komt sinds 2015 voor de Tottenham-jeugd en -beloften uit. Hij was toen in het spoor van zijn vader gevolgd, die een jaar eerder de overstap van Southampton naar de Britse hoofdstad had gemaakt.