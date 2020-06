Duitse transfermarkt is open van medio juli tot begin oktober

De Duitse zomertransfermercato is dit jaar geopend van 15 juli tot en met 5 oktober, zo bevestigde de Duitse Voetbalbond DFB maandag.

Voordien is de transfermarkt op 1 juli al eens voor één dag open om spelers die al getekend hebben te kunnen registreren, zoals onder meer het geval is bij Borussia Dortmund voor onze landgenoot Thomas Meunier, die de overstap maakte van Paris Saint-Germain. Op voorwaarde dan wel dat de Rode Duivel niet meer voor PSG zal uitkomen in de Champions League. Voor hun nieuwe ploeg mogen ze evenwel pas vanaf de start van het seizoen 2020-2021 uitkomen.

Met de aanpassing van de reglementen volgt de Duitse bond de aanbevelingen van de Europese Voetbalconfederatie UEFA. Tot 6 oktober hebben clubs de tijd om spelers te registreren voor de Europese competities. In België werd er gekozen voor een transfermarkt in twee periodes, waarvan de eerste begint op 7 juli en eindigt op 31 augustus. Het tweede deel van de zomermercato is nog niet vastgelegd. Vermoedelijk zal die wel eindigen op 5 oktober, om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belangrijkste Europese competities die ons omringen. Zo niet lopen Belgische clubs het risico spelers te verliezen aan buitenlandse clubs, zonder dat ze vervangers kunnen strikken omdat de eigen transfermarkt al dicht is.