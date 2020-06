Vrees van scholen bleek niet nodig: coronacrisis heeft amper impact op leerachterstand

In het basisonderwijs liepen leerlingen geen grote leerachterstand op door corona. Dat blijkt uit de gestandaardiseerde toetsen die kinderen in het zesde leerjaar voorgeschoteld kregen. Nochtans maakten scholen zelf zich volgens de Vlaamse onderwijsinspectie wel grote zorgen over “de negatieve impact van corona op de leervorderingen” van hun leerlingen. Maar na een analyse van de proeven lijkt de situatie dus toch goed mee te vallen.

In het laatste jaar van het basisonderwijs krijgen alle leerlingen normaal gezien zo’n gestandaardiseerde eindproef voorgeschoteld. Die proef dient niet als beoordeling van de leerling, wel om in kaart te brengen hoe een klas of school zich verhoudt tot de rest van het Vlaamse onderwijs. Voor die kwaliteitstoets moeten scholen kiezen tussen drie gevalideerde testen, maar door corona viel die verplichting dit jaar weg.

Toch nam één derde van de katholieke basisscholen deel aan de test van hun moederorganisatie, Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daar merken ze alvast geen grote leerachterstand op. “De voorlopige cijfers tonen weinig verschuivingen met de resultaten van voordien”, zegt Machteld Verhelst, pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Al is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken over het voorbije schooljaar.”

De resultaten op de test van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten liggen in dezelfde lijn. 87 procent van de scholen die zich in november registreerden, namen ook effectief deel. “En we zien niet dat de resultaten dit jaar schokkend anders zijn”, zegt woordvoerster Anne Berckmoes. “De leerachterstand lijkt dan ook sterk beperkt.”