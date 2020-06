De kapel met een macaber mysterie: werden de vreemde muren gebouwd met botten van guillotineslachtoffers?

Al jaren is de beheerder van de Chapelle Expiatoire in Parijs maar met één ding bezig. Achterhalen waar die vreemde muren tussen de zuilen in de kapel voor dienen. Volgens zijn onderzoek bevatten ze restanten van 500 bekende Fransen die in de tijd van de Franse Revolutie onder de guillotine stierven. Opmerkelijk, want tot nu toe werd geloofd dat die guillotineslachtoffers een laatste rustplaats hadden gekregen in de catacomben. Een kleine instorting in de kapel kan de geschiedenis nu definitief herschrijven.