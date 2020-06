Cirque du Soleil op sterven na dood

Cirque du Soleil zit diep in de rode cijfers en heeft bescherming tegen schuldeisers gevraagd. Komt er niet snel vers geld, is een faillissement onafwendbaar.

De schuldenberg van het Canadese gezelschap wordt geraamd op ruim 800 miljoen euro. Een paar duizend artiesten en medewerkers zijn al ontslagen.

Het entertainmentbedrijf Cirque du Soleil is nu op zoek naar vers kapitaal, en vraagt bescherming tegen zijn schuldeisers om - in afgeslankt formaat - een doorstart te kunnen maken.

Komt er geen extra geld, is een faillissement onafwendbaar.

Cirque du Soleil werd opgericht in 1984 door twee voormalige straatartiesten, Guy Laliberté en Daniel Gauthier. Het collectief is bekend van voorstellingen als ‘Alegria’, ‘Quidam’ en ‘Varekai’.

Naast een reeks vaste shows in onder meer het Amerikaanse Las Vegas verzorgden ze tientallen rondreizende shows over de hele wereld. Vanwege Covid-19 werden alle 44 lopende shows stilgelegd. Ook ‘Corteo’ die in maart gepland was in de Antwerpse Lotto Arena. Het spektakel is nu uitgesteld naar juni 2021. Kaarten blijven wel geldig. Maar dan moet er eerst dus nieuw kapitaal gevonden worden. (tg)