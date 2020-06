Andere kustburgemeesters ook bezorgd over bomvolle treinen: “Moet dit allemaal?”

Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist dreigt met stappen tegen de NMBS. Zijn gemeente werd overrompeld door toeristen die (onder meer) met de trein kwamen. Volgens Lippens heeft de vervoersmaatschappij geen deftig plan om reizigers veilig van het binnenland naar de kust te brengen. Ook in Oostende en Blankenberge willen ze overleg met de NMBS over hoe het deze zomer moet verlopen. “Al die extra treinen, moet dat?” zegt Bart Tommelein.

Behalve Knokke-Heist hebben ook Blankenberge, Oostende en De Panne een treinstation aan de kust. En ook daar is er bezorgdheid.

“Het zou wel fijn zijn als we op voorhand gewaarschuwd worden als de trein die onderweg is helemaal vol zit”, zegt de Blankenbergse burgemeester Daphne Dumery (N-VA). “Het is vooral de toestroom op piekmomenten die ons zorgen baart: een grote massa mensen die samen van de trein stapt richting het strand.”

Ook Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende wil overleg met de NMBS. “Er zijn een aantal zaken voor verbetering vatbaar”, zegt hij. “Moeten er zoveel extra treinen worden ingelegd? Hoeveel mensen zullen er op die treinen zitten? Het heeft geen zin dat wij met een volledig plan alles in goeie banen leiden als de NMBS zich daar niets van aantrekt.”

En zitten er nu echt zoveel Noord-Fransen en mensen uit de grote steden op de trein? “Laat ons zeggen dat het hier een ander publiek was dan anders de afgelopen week”, zegt Tommelein. “Veel jonge mensen, veel grote groepen. Gasten uit het binnenland die misschien al maanden onder druk gestaan hebben door de corona- en lockdownmaatregelen. Maar ik denk niet dat dat zich zal doorzetten deze zomer.”

“Het is waar dat jongeren, van welke origine ze ook zijn, meer kabaal maken”, zegt de burgemeester van De Panne, Bram Degrieck (CD&V). “Maar problematisch is dat hier niet. Er is geen nood om De Panne af te sluiten.”