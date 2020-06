Prestigieuze autosalon van Genève afgelast

Het is officieel: het Autosalon van Genève zal volgend jaar niet plaatsvinden, zo kondigden de organisatoren maandag aan in een persbericht. Er waren eerder al geruchten dat dit salon - een van de grootste van Europa - zou worden geschrapt wegens een gebrek aan interesse van de autosector zelf. Door de uitbraak van het coronavirus zouden veel bezoekers, waaronder de duizenden journalisten, mogelijk niet in Zwitserland geraken.