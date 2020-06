Jonge sporters voelen zich vaak vernederd en bedreigd: “Sommigen bereiken net meer door die extra duwtjes”

Grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport is nog veel ruimer verspreid dan gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Thomas More Hogeschool. Liefst 82 procent van de jonge sporters geeft aan slachtoffer geweest te zijn van psychisch grensoverschrijdend gedrag, zoals vernederingen of bedreigingen. Meer dan de helft zegt ook fysiek te zijn aangepakt en een op de vier jongeren werd seksueel belaagd.