Van politicus naar pooier: ex-NVA’er krijgt zeven jaar cel voor verkrachting en mensenhandel

Edegem - De Edegemse zakenman en ex-politicus Louis Convents is gisteren veroordeeld tot zeven jaar celstraf wegens mensenhandel, verkrachting en belaging. Convents werd op de zitting in de boeien geslagen en afgevoerd naar de gevangenis.

Louis Convents was in Edegem actief voor N-VA, maar naast dat politieke werk was hij ook actief als pooier. Volgens de correctionele rechtbank van Antwerpen haalde hij jonge prostituees in huis en eiste hij een deel van hun inkomsten op. De rechtbank vond het ook bewezen dat hij drie van hen verkracht had. Advocaat Walter Damen sprak van een karaktermoord op zijn cliënt. De rechtbank meent echter dat de verklaringen van de slachtoffers geloofwaardig zijn en acht Convents over de hele lijn schuldig.

Damen beet een tweede keer in het zand toen hij probeerde te verhinderen dat Convents onmiddellijk zou worden aangehouden. “Geef ons de kans om dit vonnis rustig te bestuderen. Mijn cliënt is steeds aanwezig geweest op de zittingen, hoewel hij in Frankrijk woont. Hij heeft er geen belang bij om zich aan het vonnis te onttrekken en hij zal dat ook niet doen.” Toch werd Convents meteen in de boeien geslagen en naar de gevangenis afgevoerd.

Guy Van Sande vrijgesproken

Voormalig acteur en N-VA-politicus Guy Van Sande, die vervolgd werd wegens slagen en verwondingen, werd dan weer vrijgesproken. Hij stond terecht voor vermeend geweld tegen de toenmalige partner van Convents. Dat gebeurde tijdens een vakantie jaren geleden in Frankrijk. De rechtbank vond het aannemelijk dat Van Sande alleen maar was tussengekomen om de vrouw, die naar een mes dreigde te grijpen, te immobiliseren.