Verdachte toont hoe hij 25-jarige vriendin heeft vermoord in huurvilla in Zonhoven

Zonhoven - In de Schelstraat in Zonhoven vond maandag een reconstructie plaats met verdachte Christophe V. uit Ham, die begin april betrokken was bij het gewelddadig overlijden van zijn 25-jarige vriendin Naomi Melaer. De verdachte werkte goed mee.

Vrijdag 3 april werd de vrouw levenloos aangetroffen in de badkamer van het huis aan de Schelstraat. Maandag toonde de verdachte aan speurders en onderzoeksrechter wat er zich volgens hem die dag heeft afgespeeld. “Mijn cliënt heeft heel goed meegewerkt. Hij heeft geprobeerd antwoorden te verschaffen op de vragen van de familie van het slachtoffer,” zegt zijn advocate Lisa Ceunen.

Na de oproep op vrijdag 3 april rond 10.15 uur ging een ploeg van politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) onmiddellijk ter plaatse. In het huis werd de 25-jarige vrouw gevonden, die door middel van geweld was omgebracht. De 36-jarige man werd dezelfde dag als verdachte bij zijn pleegmoeder in Herentals opgepakt op verdenking van doodslag. Hij en het slachtoffer woonden sinds januari 2020 in het huurhuis in Zonhoven samen. Een dag eerder hadden ze blijkbaar een zoveelste ruzie.

Speurders en onderzoeksrechter namen maandag uitgebreid de tijd voor de reconstructie. “Cliënt heeft erg veel spijt van zijn daden. Net als vandaag zal hij zo goed mogelijk aan het onderzoek meewerken. Het onderzoek is nog maar drie maanden bezig,” aldus meester Ceunen. De verdachte zelf zit momenteel in hechtenis in de gevangenis van Turnhout.

