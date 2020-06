“Hoe wil je dat mensen geloof in politiek terugvinden?”: nog altijd discussie over Fase 4, dat morgen moet ingaan

Morgen gaat Fase 4 van de exitstrategie in, maar het blijft wachten op het Ministerieel Besluit dat alles wettelijk regelt. Tot grote frustratie van de lokale besturen en enkele ministers. “Dat is lachen met al die burgemeesters die al wekenlang dag en nacht in de weer zijn om uit te voeren wat er in de Brusselse bubbel beslist wordt.”