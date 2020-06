De belangrijke reden waarom koning Filip wel spijt betuigt, maar geen excuses aanbiedt

Het lijkt slechts een nuance, maar tussen spijt en excuses zit wel degelijk een belangrijk onderscheid. “Een spijtbetuiging is een mildere uiting van excuses”, zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UA en UGent).

“Je kan zeggen dat je iets spijtig vindt zonder dat je daar zelf bij betrokken bent of zonder dat je je betrokken voelt. Een voorbeeld: ‘Ik vind het spijtig wat de kruisvaarders ooit hebben aangericht in Jeruzalem.’ Je excuseren doe je enkel voor iets waarbij je persoonlijk betrokken bent”, aldus Loobuyck.

Dat onderscheid is cruciaal in de vraag naar herstelbetalingen. Door een spijtbrief en geen excuusbrief te schrijven, voorkomt koning Filip wellicht de mogelijkheid voor genoegdoening. Dat gebeurt wel vaker, zei professor internationaal recht Jan Wouters (KU Leuven) vorig jaar in De Standaard. “Uit angst voor zo’n aansprakelijkheidsstelling beperken regeringen met schuldgevoelens zich doorgaans liever tot gesmoezel over spijt.”