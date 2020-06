Vanaf morgen mogen oefenmatchen weer, maar nog niet alle eersteklassers zijn getest: wachten op coronatests

Na vier maanden mogen onze eersteklassers vanaf morgen weer oefenmatchen spelen. Anderlecht speelt deze week nog tegen Charleroi, Standard tegen Kortrijk en AA Gent tegen Beerschot. De Pro League stelde een protocol op om alles in goeie banen te leiden, maar enkele teams – onder meer Anderlecht – lieten hun spelers nog niet testen op corona.

Anderlecht houdt zijn oefenmatchen het liefst geheim. Het wil vermijden dat er ergens fans opdagen, maar nu al is duidelijk dat er zaterdag wordt geoefend tegen Charleroi achter gesloten deuren. Charleroi is wel de club waar spelers Mamadou Fall en Younes Delfi positief testten op Covid-19, terwijl ploegmaat Modou Diagne uit voorzorg ook in quarantaine zit.

Opvallend genoeg zijn de spelers van Anderlecht nog niet getest op corona. Bij RSCA neemt de procedure via de Pro League blijkbaar tijd in beslag. Aanvankelijk konden de stalen die werden afgenomen bij de eersteklassers maar naar één laboratorium in Roeselare worden gestuurd ter controle. Dat was onpraktisch wegens de afstand en pas onlangs kwam er een tweede labo bij. Het verklaart waarom er bij Anderlecht, maar bijvoorbeeld ook bij Oostende, nog geen tests werden afgenomen. Gelukkig schoten ze bij andere clubs zoals Cercle, KV Kortrijk, AA Gent en Zulte Waregem wel al in actie.

Ook voor arbiters

De tests moeten deze week nog gebeuren, vóór de onderlinge oefenduels. Voor die vriendschappelijke wedstrijden stuurt de Pro League een protocol naar de clubs om alles veilig en coronaproof te organiseren. Het baseerde zich daarvoor op de maatregelen die nu gehanteerd worden in de heropgestarte Duitse, Engelse en Spaanse competities.

Zo wordt er voorgeschreven dat de ploegen best met twee bussen ter plaatse worden gebracht. Contact tussen spelers is alleen toegelaten tijdens de match. Elk team moet het veld apart betreden en goals worden individueel gevierd. De douches mogen gebruikt worden mits er voldoende afstand wordt gehouden, maar na elk individueel gebruik moeten ze gedesinfecteerd worden. Elke wedstrijd vindt plaats achter gesloten deuren en personen die niet aanwezig moeten zijn, blijven het liefst weg. Journalisten toelaten kan alleen als er een afgebakende zone voor hen is.

Ook de scheidsrechters moeten trouwens gescreend worden op corona. De refs uit onze eerste klasse kunnen gevraagd worden voor zo’n oefenduel, maar dan moeten ze wel zelf een doktersbewijs voorleggen van een negatieve coronatest enkele dagen voordien.

Geen namen noemen

De coronatests worden het liefst 48 voor een match afgenomen. De resultaten kunnen er zijn na 12 uur en dan kan – desnoods – worden ingegrepen. Normaal gezien mogen de namen van positieve gevallen niet publiek gemaakt worden, want dat schendt de privacywet. Bij Charleroi was het onvermijdelijk omdat Fall, Delfi en Diagne ontbraken op oefenstage. Het is een complexe oefening.