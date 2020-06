Duurste Bulgaarse tiener aller tijden speelt straks bij Lommel, dat eerst amper geld had om licentie te halen

SK Lommel laat zijn spierballen zien. Na de overname door de City Football Group haalde de 1B-club een Belgische sterkhouder uit de Eredivisie weg en legde het de helft van het transferbudget van Anderlecht op tafel om een transferrecord in Bulgarije te breken. Het Belgische voetbalestablishment kijkt bezorgd naar “het nieuwe normaal” in Noord-Limburg.

De Bulgaarse voetbalwereld staat in rep en roer. Al enkele dagen was duidelijk dat de 18-jarige Filip Krastev, een groot talent van Slavia Sofia, de Bulgaarse Efbet Liga zou verlaten. Er was sprake van ...