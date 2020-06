CLUBNIEUWS. Charleroi casht nog eens (zwaar) voor Osimhen, Standard betaalt playoff-premie pas in december

De eerste oefenmatchen komen eraan maar er valt vandaag ook heel wat transfer- en ander clubnieuws te rapen bij de eersteklassers. Een overzicht.

Osimhen bijna van Napoli, nog eens 10 à 12 miljoen voor Charleroi

Ex-Charleroi-spits Victor Osimhen (21) neemt vandaag samen met zijn makelaars – onder wie de Belg Didier Frenay – een privéjet naar Napels. Daar zal hij zijn contract onderhandelen, want ­Napoli wil hem na 18 goals bij Lille overkopen voor zo’n 85 miljoen euro. Dat betekent dat de jackpot rinkelt voor Charleroi. De Karolo’s kochten Osimhen zelf voor 3,5 miljoen en verkochten hem na één seizoen voor 14 miljoen plus bonussen aan Lille. Mehdi Bayat ­bedong ook een fikse procent op de meerwaarde bij een latere doorverkoop. Het betekent dat Charleroi nu nog eens 10 tot 12 miljoen opstrijkt.(jug)

Standard betaalt premie Play-off 1 pas in december

Standard heeft met zijn spelers een akkoord bereikt over de uitbetaling van de PO1-premies. Vanwege het inkomensverlies door het coronavirus, geschat op zo’n drie tot vijf miljoen euro, zal die pas in december plaatsvinden. De voorbije weken was de directie in gesprek met de spelersraad van de club, bestaande uit onder anderen Zinho Vanheusden, om een oplossing te vinden voor de premies. Nadat de kwalificatie voor Play-off 1 behaald werd, hadden de spelers gezamenlijk recht op zo’n 800.000 euro. De spelers vonden dat ze recht hadden op de premie, maar ze begrepen ook dat het corona­virus een impact heeft op de financiën van de Luikse club. Dit weekend werd een compromis gevonden. De voetballers krijgen in december het bedrag overgemaakt. Ook spelers die door een transfer dan niet meer voor de Rouches spelen, zullen het geld krijgen.(bfa)

AA GENT. Buffalo’s op hun hoede voor corona

AA Gent startte vorige week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en daarbij laten de Buffalo’s helemaal niets aan het toeval over als het op de gezondheid van spelers en clubmedewerkers aankomt inzake het coronavirus. Zo werd er op het oefencentrum in Oostakker een automatisch controlesysteem geïnstalleerd, waarbij de lichaamstemperatuur van alle personen die het gebouw binnenkomen of verlaten automatisch­ wordt gecheckt. Ondertussen werd de club ook opgeschrikt door het onverwachte overlijden van de vader van Ibrahima Cissé.(ssg)

KRC GENK. Huurlingen blijven op de bank

Ndongala, uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa, zat opnieuw op de bank in de uitmatch op Genclerbirligi. Fiolic kreeg in Polen geen speelminuten bij Cracovia, dat thuis tegen Pogon Szczecin (2-1) zijn waterkans op Europees­ voetbal intact hield. In samenwerking met sponsor ITZU gaat KRC Genk op zoek naar een CCO voor de club. De Chief Cleaning Officer zal waken over de hygiëne bij uitwedstrijden. Heel concreet betekent dat dat de CCO de bezoekende kleedkamer huist en ontsmet en het uitvak opruimt, zodra supporters weer toegelaten zullen zijn.(mg)

ANTWERP. Coopman valt uit met rugblessure

Coopman moest op stage in het Duitse Harsewinkel-Marienfeld met een ­geblokkeerde rug naar binnen. Vandaag volgt een evaluatie. De West-Vlaming staat minstens twee dagen aan de kant. Na de middag hield Leko het kort, met een training die een dik uur duurde. Rodrigues (knie) liet zich een eerste keer zien. Hij sluit mogelijk donderdag aan bij de groep. Ook Juklerod (verrekking) wordt pas eind deze week terug verwacht. Vandaag genieten de spelers van een vrije namiddag. Die zal in grote mate in het teken staan van rusten, want het hotel verlaten mag niet.(dige)

BEERSCHOT. Saint-Louis mag transfervrij vertrekken

Beerschot heeft gisteren het contract van aanvaller Dylan Saint-Louis – dat nog liep tot medio 2022 – ontbonden. De 25-jarige Franse aanvaller kan zo transfervrij op zoek naar een nieuwe ploeg. Saint-Louis streek vorige zomer neer op het Kiel. Hij kwam in twintig officiële duels voor de Ratten tot vier goals en drie assists. Aan het einde van de competitie verdween hij helemaal uit beeld. Beerschot was het eerste buitenlandse avontuur voor Saint-Louis, die voordien in eigen land voor Saint-Etienne, Evian, Stade Laval en Paris FC speelde.(kofr, blg)

CERCLE BRUGGE. Wachten op nieuwe coach

Na twee dagen rust hernam Cercle gisteren in drie groepen en dit voor de tweede week op rij onder leiding van Andreas Patz. De aankondiging van de nieuwe coach wordt morgen of overmorgen verwacht. Ook de nieuwe centrale verdediger Raux-Jao wordt woensdag voor het eerst op training verwacht. Met de nieuwe Noorse aanvaller Hauge is men zo goed als rond. Kylian Hazard is nog een weekje out. Donderdag gaat de tweede aflevering van de bestelde docuserie van start.(kv)

KV KORTRIJK. Smaakmaker Moffi gegeerd

Terem Moffi staat in de belangstelling van Lorient. Al hoorde Kortrijk zelf nog niks van de Franse promovendus. Wel hebben grotere teams geïnformeerd naar de diensten van de Nigeriaan bij Kortrijk. De West-Vlamingen zijn niet van plan om hun goudhaantje zomaar te laten gaan. Derijck liep een breukje op in de onderrug nadat hij uitgleed over een tak. Hij mist de voorbereiding en zal niet klaar zijn tegen de seizoensstart. Kortrijk rekent niet meer op Kovacevic en Naderi, dus schieten met Hines-Ike en Rougeaux slechts twee centrale verdedigers over.(gco)

KV MECHELEN. Vanlerberghe terug van nooit weggeweest

Vorige week kreeg Jordi Vanlerberghe (23) te horen dat ze bij Club niet meer op hem rekenden. En hoewel KV eerder besliste om de aankoopoptie in zijn huurcontract niet te lichten, waren ze er nu als de kippen bij om een deal uit de brand te slepen. “We hebben die optie niet gelicht omdat ze niet paste in ons budget”, vertelt bestuurslid Gert Van Dyck. “Maar Jordi is jong, Belgisch en heeft veel talent.” KV trof met Club een regeling waar beide partijen zich in vonden. “Op een week tijd is alles geregeld. Club Brugge stelde zich constructief en professioneel op.”(thst)

OHL. Moris zet transferbesprekingen op pauze

Virton-doelman Anthony Moris, een transferdoelwit van OHL en Union, wil even niet meer onderhandelen met potentiële nieuwe clubs. De dertigjarige keeper wacht af wat er gebeurt met Virton, dat via de groene tafel nog altijd hoopt om in 1B terecht te komen nadat het eerder zijn licentie misliep. Moris, die nog tot 2023 onder contract ligt in de Gaume, kost ongeveer 500.000 euro. De interesse van OHL in Moris geldt al sinds afgelopen winter. Nu eerste keeper Laurent Henkinet naar Standard verkaste, is de nood aan een nieuwe doelman nog groter in Leuven.(mah)

STVV. De Smet al in Reims

De Kanaries hebben gisteren de training hervat. Vandaag en morgen zijn er fysieke en medische testen. Donderdag kan de hele groep voor het eerst samen het oefenveld op. De trainingen blijven wel achter gesloten deuren plaatsvinden.

STVV kondigde de uitgaande transfers van Thibault De Smet en Alexandre De Bruyn nog niet officieel aan, maar De Smet stond gisteren al op het oefenveld­ bij Stade Reims, geflankeerd door Wout Faes (ex-Oostende), die hij al kende van de nationale beloften. De Bruyn glunderde al als Buffalo op Instagram.(gus)

WAASLAND-BEVEREN. Kobayashi test negatief en traint opnieuw mee

Yuki Kobayashi is sinds vorige week donderdag opnieuw in ons land. De Japanse middenvelder werd dit weekend getest op het coronavirus. En net als de hele Beverse ploeg was die test ook negatief, waardoor hij gisteren voor het eerst opnieuw op het oefenveld verscheen. Morgen worden de spelers en technische staf opnieuw getest.(whb)

ZULTE WAREGEM. Mühren op weg naar Cambuur

Zulte Waregem en de Nederlandse tweedeklasser Cambuur staan dicht bij een akkoord voor een transfer van spits Robert Mühren (31). De Nederlander speelde vorig seizoen al op uitleenbasis bij de Nederlandse club en werd met 26 goals topschutter van de Keuken Kampioen Divisie. Volgens Nederlandse media zou de club uit Leeuwarden Mühren wel enkel kunnen huren. De speler zelf wil graag terug naar Cambuur en is bereid om in te leveren. Bij Essevee heeft Mühren nog een contract voor één jaar, waardoor Essevee hoopt om hem te kunnen verkopen.(tjm)