Adnan Januzaj scoort maar doet met Sociedad erg slechte zaak voor Europees ticket

Adnan Januzaj heeft maandagavond met Real Sociedad de slotwedstrijd van de 32e speeldag in La Liga op bezoek bij Getafe met 2-1 verloren.

Het was Jaime Mata die de thuisploeg na twintig minuten van op de stip op voorsprong bracht. Sociedad drong wel aan, maar moest toch wachten tot in de tweede helft vooraleer de gelijkmaker op het bord kwam. Januzaj werd na 55 minuten door Oyarzabal alleen voor doelman Soria gezet en de Rode Duivel faalde niet bij de afwerking: 1-1, het zevende doelpunt van het seizoen in alle competities samen voor de 25-jarige winger.

Een kwartier voor affluiten werd hij naar de kant gehaald. Van op de bank zag hij even later Jaime Mata met zijn tweede van de avond de thuisploeg toch nog de drie punten bezorgen.

Met de zege doet Getafe, dat met 52 punten over Villarreal naar de vijfde plaats klimt, een uitstekende zaak in de strijd om de Europese plaatsen. Het bescheiden team uit de Madrileense voorstad komt zelfs tot op twee punten van de vierde stek van FC Sevilla, die een ticket voor de Champions League oplevert. Sociedad is met 47 punten zevende.