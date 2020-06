Oudste kerncentrale van Frankrijk definitief gesloten, nu 20 jaar ontmantelen

De kerncentrale van Fessenheim, de oudste nog in dienst zijnde kerncentrale van Frankrijk, is maandagavond definitief van het net afgeschakeld. Dat heeft uitbater EDF gemeld.

Na de definitieve sluiting start een lange ontmantelingsfase die twintig jaar zou moeten duren.

De centrale werd in 1977 in dienst genomen en was de oudste nog werkende centrale in Frankrijk. De sluiting van de centrale werd door voormalig president François Hollande beloofd tegen eind 2016, maar werd herhaaldelijk uitgesteld.

Frankrijk telt in totaal 58 kernreactoren, waarvan er nog 12 andere tegen 2035 stopgezet worden.