Deadline nadert: papieren belastingaangifte moet vandaag binnen

Ten laatste vandaag, op 30 juni, moet de papieren belastingaangifte binnen zijn. Voor middernacht moet die in de brievenbus van het belastingkantoor zitten.

De bekende bruine enveloppe op tijd in de bus krijgen? Het kan enkel nog vandaag. En dan moet u het ook zélf doen, want via de post zal het er niet meer op tijd geraken. Al zijn veel landgenoten niet meer bezig met die papieren versie. Volgens de FOD Financiën gebeurt nog geen 6 procent van alle belastingaangiftes nog op papier. “In totaal krijgen nu al bijna 4 miljoen belastingplichtigen een vooraf ingevuld elektronisch formulier, op een totaal van ruim 7 miljoen aangiftes”, zegt Francis Adyns van FOD Financiën.

Bij een vooraf ingevuld formulier zijn zo goed als alle gegevens al ingevuld en moet u gewoon nog (digitaal) ondertekenen voor akkoord. Toch wordt aangeraden de gegevens nog eens goed na te kijken. “De fiscus kan zich alleen baseren op de feiten die ze heeft. Bepaalde gegevens, zoals kinderopvang, heeft de fiscus niet”, zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) eerder nog.