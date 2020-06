Granaat ontploft in Volkstraat op het Antwerpse Zuid

Antwerpen - In de Volkstraat op het Antwerpse Zuid heeft in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing plaatsgevonden. Het Antwerpse parket bevestigt dat het vermoedelijk om een handgranaat gaat.

De ontploffing deed zich rond 4u voor bij een pannenkoekenhuisje dat nog maar recent is geopend. De zaak wordt uitgebaat door een lid van de familie El H., die eerder al geviseerd werd met een handgranaat in Berchem. Minstens één van de zonen van die familie werd in het verleden veroordeeld voor drugsfeiten.

Het is voorlopig onduidelijk hoe groot de schade is, maar volgens het parket vielen er alvast geen gewonden.

Later meer.

Foto: bfm

Foto: bfm