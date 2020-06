Politici reageren op spijtbetuiging van koning Filip: “Hij schrijft geschiedenis”

De brief van koning Filip met spijtbetuigingen voor de Belgische wandaden in Congo lokt positieve reacties uit politieke hoek uit op sociale media. “Goed gedaan en een sterke boodschap van koning Filip”, vindt CD&V-voorzitter Joachim Coens. “Op naar meer respect en een sterke samenwerking”, vervolgt hij op Twitter.

“Koning Filip zet met zijn persoonlijke brief aan het Congolese volk vandaag een belangrijke stap. Het parlement zal op basis van onderzoek en dialoog mee bepalen hoe we vandaag en morgen omgaan met de moeilijke koloniale geschiedenis van België”, stelt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) op Twitter. “Sterk en groots. De wonden zien en erkennen is het begin van genezing”, reageert ook gewezen Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.

“Met zijn brief en spijtbetuiging over het koloniaal verleden schrijft Koning Filip I geschiedenis. De vorst voelt de veranderde tijdsgeest aan en neemt afstand van een van zijn voorvaderen. Respect. De Kamer krijgt nu alle ruimte voor een officieel rapport met aanbevelingen”, reageert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.