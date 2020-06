Vijfentwintig bewoners geëvacueerd na dakbrand in woonblok Sint-Truiden

Sint-Truiden - In een sociaal woonblok in Sint-Truiden brak dinsdagochtend een brand uit in een dakappartement, waarna het medisch interventieplan Limburg (MIL) en gemeentelijk rampenplan werden afgekondigd. Verschillende ziekenwagens gingen ter plaatse. In totaal moesten 25 bewoners geëvacueerd worden. Enkelen van de bejaarde bewoners hadden ademhalingsproblemen. Vier van hen moesten even naar het ziekenhuis worden overgebracht.

De geëvacueerde personen kregen opvang in de sporthal aan de Veemarkt. De melding van de brand liep dinsdag rond 3.45 uur bij de brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Het ging om een uitslaande brand in een appartementsgebouw met vijf bouwlagen op de Abdijstraat. Rond 5.30 uur kondigde burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van Sint-Truiden het gemeentelijk rampenplan af.

“Politie en brandweer zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan en konden vaststellen dat het ging om een uitslaande brand in een dakappartement. Daarop zijn ze onmiddellijk gestart met evacueren. Het medisch interventieplan en het gemeentelijk rampenplan werden afgekondigd. In totaal waren 25 mensen aanwezig in het gebouw. De 25 bewoners werden met ambulances overgebracht naar de sporthal op de Veemarkt. Daar kregen ze een medische check-up. Vier personen raakten lichtgewond. Ze hadden klachten van rookinhalatie. Iedereen heeft het ziekenhuis ondertussen verlaten en wordt opgevangen in de gemeentelijke sporthal op de Veemarkt”, aldus de zone Zuid-West Limburg.

Een branddeskundige en het gerechtelijk lab zijn onderweg om de oorzaak te onderzoeken. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Een verdachte is gearresteerd. Verschillende appartementen hebben ernstige rook- of waterschade. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun appartement wordt een oplossing gezocht.